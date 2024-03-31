На Одесщине обломки 'Шахеда' упали на энергообъект: возник пожар

Силы обороны юга во время массированной воздушной атаки РФ ночью 31 марта уничтожили восемь дронов-камикадзе типа Shahed. В Одесской области обломки вражеской цели упали на энергетический объект, вызвав пожар.

Несколько населенных пунктов остались без электроэнергии. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале защитников южных регионов Украины.

Там отметили, что террористические войска РФ направляли в их зону ответственности несколько волн ударных БПЛА. Под прицелом врага снова находилась энергетическая инфраструктура Одесщины и агропромышленные мощности Херсонщины.

Напряженная боевая работа Сил противовоздушной обороны продолжалась около двух часов. Отмечается, что больше всего враг атаковал Одесщину. Все восемь дронов защитникам неба удалось сбить.

В то же время падение обломков уничтоженного "Шахеда" повлекло за собой пожар на одном из энергообъектов области, в результате чего произошло обесточивание нескольких населенных пунктов.

"Пожар ликвидирован. Люди не повреждены. Ведутся восстановительные работы", – говорится в сообщении.

Также военные добавили, что по Херсонщине, параллельно с дроновой атакой, россияне применили баллистику и управляемую авиационную ракету. Там поражено законсервированное агропредприятие – без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 марта войска РФ запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Одессе. Защитники сбили вражеские цели, однако из-за падения обломков травмировались пять человек, в том числе дети.

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