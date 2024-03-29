Оккупанты направили по Одессе две ракеты, их сбили силы ПВО: обломками травмирован ребенок

Войска Российской Федерации днем 29 марта запустили две управляемые авиационные ракеты по Одессе. Целы сбиты, однако из-за падения обломков травмы получил ребенок.

Об этом сообщил Telegram-канал Сил обороны юга Украины. Известно, что самолеты противника осуществили пуски из акватории Черного моря.

"Российские войска продолжают ракетный террор южных регионов", – сказано в посте.

Противовоздушная оборона нашей страны сбила обе цели. Однако известно об одном потерпевшем.

"В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован ребенок, он госпитализирован. Будьте осторожны, в случае обнаружения опасных предметов не пытайтесь перемещать их самостоятельно. Вызывайте оперативные службы, вам квалифицированно помогут", – призвали военные.

Местные Telegram-каналы писали, что взрывы в Одессе прогремели в районе 14:30. Воздушная тревога в области в этот период объявлялась с 14:15 по 14:44.

Как писал OBOZ.UA:

– Президент Владимир Зеленский 29 марта после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что этой ночью агрессор пытался поразить Каневскую и Днестровскую ГЭС.

– Вечером 28 марта на территории Румынии нашли фрагменты БПЛА. А Польша во время массированной российской атаки по Украине поднимала в небо самолеты.

– Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала обстрелы РФ "варварскими попытками" лишить света миллионы людей.

– Напомним, что вечером 28 марта оккупационная армия запустила по нашей стране дроны-камикадзе, а потом – разные типы ракет, задействовав в том числе стратегическую авиацию.

– Воздушные силы ВСУ отчитались, что уничтожили 84 из 99 средств воздушного нападения (было сбито 26 ракет и 58 Shahed).

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