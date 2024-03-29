"Варварские усилия России направлены на отключение электроэнергии": Бринк призвала США утвердить помощь Украине
Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную массированную атаку РФ. Она призвала как можно быстрее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных русских ударов.
Соответствующее заявление Бринк обнародовала в соцсети X утром 29 марта. Она подчеркнула, что прямо сейчас Украина нуждается в оказании военной помощи.
А массированные обстрелы РФ она назвала "варварскими попытками" лишить света миллионы людей.
"Всю ночь Россия беспощадно обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и беспилотниками – воздушная тревога охватила всю страну. Варварские попытки России лишить электроэнергии миллионы мужчин, женщин и детей бесконтрольно продолжаются. Наша помощь нужна именно сейчас", – заявила посол.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Около четырех утра 29 марта РФ запустила крылатые и баллистические ракеты, а также "Шахеды". В Украине объявили масштабную тревогу. Под удар попали энергообъекты и гражданская инфраструктура. Польша во время атаки поднимала свои истребители.
– Силы ПВО всего уничтожили 84 из 99 средств воздушного нападения. Речь идет о сбитых 26 ракетах разного типа и 58 ударных дронов, некоторые из ракет РФ пролетели более 2 тысяч км.
– На Киевщине отработала ПВО, но обломками повреждено несколько домов.
– На Винниччине "Шахед" упал вблизи частного дома и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.
– На Черкасчине поврежден объект энергетики, люди также не пострадали.
– На Днепропетровщине повреждены энергообъекты в трех районах и дачный кооператив, пострадал пятилетний ребенок.
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