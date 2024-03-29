'Варварские усилия России направлены на отключение электроэнергии': Бринк призвала США утвердить помощь Украине

Госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк отреагировала на ночную массированную атаку РФ. Она призвала как можно быстрее предоставить Украине необходимую помощь на фоне массированных русских ударов.

Соответствующее заявление Бринк обнародовала в соцсети X утром 29 марта. Она подчеркнула, что прямо сейчас Украина нуждается в оказании военной помощи.

А массированные обстрелы РФ она назвала "варварскими попытками" лишить света миллионы людей.

"Всю ночь Россия беспощадно обстреливала энергетическую инфраструктуру Украины ракетами и беспилотниками – воздушная тревога охватила всю страну. Варварские попытки России лишить электроэнергии миллионы мужчин, женщин и детей бесконтрольно продолжаются. Наша помощь нужна именно сейчас", – заявила посол.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Около четырех утра 29 марта РФ запустила крылатые и баллистические ракеты, а также "Шахеды". В Украине объявили масштабную тревогу. Под удар попали энергообъекты и гражданская инфраструктура. Польша во время атаки поднимала свои истребители.

– Силы ПВО всего уничтожили 84 из 99 средств воздушного нападения. Речь идет о сбитых 26 ракетах разного типа и 58 ударных дронов, некоторые из ракет РФ пролетели более 2 тысяч км.

– На Киевщине отработала ПВО, но обломками повреждено несколько домов.

– На Винниччине "Шахед" упал вблизи частного дома и сдетонировал, к счастью, никто не пострадал.

– На Черкасчине поврежден объект энергетики, люди также не пострадали.

– На Днепропетровщине повреждены энергообъекты в трех районах и дачный кооператив, пострадал пятилетний ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!