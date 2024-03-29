На Винниччине вражеский дрон упал и сдетонировал возле дома: появились подробности. Фото

В Винницкой области в ночь на 29 марта российский Shahed 136 иранского производства упал вблизи частного жилого дома и сдетонировал. Это произошло в селе Севериновка Жмеринского района.

Чудом никто из местных не пострадал. Об инциденте сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

В результате детонации беспилотника есть повреждения, в том числе жилища. Без электроснабжения в населенном пункте по состоянию на утро 29 марта оставались 17 домов.

"Этой ночью враг снова атаковал Винниччину дронами... От взрыва вылетели стекла, повреждено само здание, гараж, забор и газовую трубу. Пожар удалось предотвратить", – рассказали в ГСЧС.

С владельцем домовладения и его сыном на месте инцидента работал психолог из Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как писал OBOZ.UA, ночью и утром 29 марта оккупационная армия Российской Федерации совершила новую массированную воздушную атаку по нашей стране. Сначала враг запустил дроны-камикадзе, а потом – несколько видов ракет.

Воздушные силы ВСУ заявили о фиксации 39 вражеских ракет и 60 дронов. Силами ПВО были уничтожены 84 из 99 воздушных целей:

– 17 из 21 ракет Х-101/555;

– 4 из 4 ракет "Искандер-К";

– 5 из 9 ракет "Х-59";

– 0 из 2 ракет "Искандер-М";

– 0 из 3 ракет "Кинжал";

– 58 из 60 БпЛА типа Shahed.

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