"Этой ночью целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС": Зеленский провел заседание Ставки и назвал ключевые вопросы

Президент Владимир Зеленский 29 марта провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. На нем обсуждались российские атаки на энергетическую инфраструктуру и способы защиты, а также контракты на поставку оружия и боеприпасов в ближайшей перспективе.

Президент рассказал, что этой ночью агрессор пытался поразить Каневскую и Днестровскую ГЭС, под угрозой экологической катастрофы – не только Украина, но и Молдова. "Первая Ставка, за созыв которой отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко. Вызовы очень серьезные", – написал Зеленский в официальном Telegram-канале.

Глава государства отметил, что РФ снова нанесла удар по украинской энергетике.

Премьер-министр Денис Шмигаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений "Укрэнерго" и "Нефтегаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили об ущербе и работах по восстановлению.

Также на заседании обсудили наиболее действенные способы физической защиты и их внедрение на другие объекты.

"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине", – предостерег Зеленский.

Вторым вопросом, который рассматривался на заседании Ставки, стали контракты на поставку оружия и боеприпасов на ближайшее время и перспективу.

"На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их быструю реакцию", – сообщил глава государства.

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