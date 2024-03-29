'Приоритет – оборона государства': Зеленский рассказал об изменениях в работе СНБО и назвал первоочередные задачи

Президент Владимир Зеленский объявил о начале обновленной работы Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам главы государства, в приоритете будет оставаться оборона страны и защита ее общества.

Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале 29 марта. Он также опубликовал видео с заседания СНБО в уже обновленном составе, в ходе которого представил нового секретаря.

"Мы приступаем к обновленной работе СНБО Украины. Первое – больше прогнозируемости, именно этой функции. Нам нужно усиление возможности Украины прогнозировать и влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность нашего государства. Второе – продолжение выполнения всех текущих задач системы СНБО. И особенно внимательно – в отношении санкционной политики нашего государства", – заявил президент.

Третьим важным направлением работы органа станет доктринальная работа, рассказал Зеленский.

"Четкость национальных ориентиров и системность в их реализации – это то, что нужно и сейчас, и после войны", – пояснил он.

Четвертое – кибербезопасность и информация. По словам президента Украины, СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от дестабилизационных операций РФ и координации всех государственных институций в этой сфере.

"И пятое – работа Ставки, проекты решений, контроль за исполнением решений – все это, конечно, должно быть продолжено. Очевидный приоритет – это оборона нашего государства и защита нашего общества", – резюмировал Зеленский.

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