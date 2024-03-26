'Часы летели молниеносно': Данилов подвел итоги своей работы в СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский 26 марта уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. После публикации указа главы государства уже бывший чиновник подвел итоги работы за почти четыре с половиной года в этом органе.

Данилов подчеркнул, что за все сделанное за время пребывания в СНБО ему не стыдно, а возможность работать во благо Украины в момент наибольшего испытания в новейшей истории он назвал честью. Об этом экс-секретарь Совета безопасности написал на своей странице в Facebook.

На должность секретаря СНБО Данилова тогда еще новоизбранный президент Зеленский назначил 3 октября 2019 года. За прошедшее с тех пор время, утверждает бывший секретарь Совбеза, ему не стыдно ни за один свой шаг.

"4 года 5 месяцев 24 дня работы в должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до остатка. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно. Спасибо судьбе, что дала мне возможность служить своей стране и своему народу во время мира и во время войны! Благодарю президента Украины за доверие и за возможность быть причастным к написанию Великой Истории в момент наибольшего испытания и наибольшего подъема!" – написал Данилов.

Со словами благодарности он обратился также к команде, с которой работал все это время. Коллектив СНБО, заверил Данилов, провел "огромную работу" по созданию "уникальных информационно-аналитических систем".

Слов благодарности от него дождались также журналисты и все, кто помогал в работе СНБО.

"Как бы трудно ни было, какой бы беспросветной ни казалась ситуация, мы работали и будем в дальнейшем работать для Украины и ради Украины, верили и верим в нашу Победу! Главное, что мы должны помнить всегда и что я всегда исповедовал – не бояться, никогда и никого, идти вперед и верить в Украину, верить в народ Украины! Российский монстр будет уничтожен, чудовищное создание испустит дух и погибнет во мраке истории – и сделает это украинский воин, за плечами которого стоит наша история, наша судьба и наша миссия – "быть мечом во тьме; дозорным на Стене; щитом, охраняющим царство людей"! Спасибо всем! Слава Украине!" – резюмировал уже экс-секретарь СНБО.

Напомним, указ об увольнении Данилова с должности секретаря СНБО Зеленский подписал 26 марта 2024 года, в этот же день он был опубликован на сайте главы государства.

Преемником Данилова стал Александр Литвиненко, до сих пор возглавлявший Службу внешней разведки Украины.

Между тем в сети появились "инсайды" о том, что сам Данилов после увольнения из СНБО может быть назначен послом Украины в Норвегии.