Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО и назначил преемника: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместо него СНБО возглавит руководитель Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Соответствующие указы 26 марта появились на сайте главы государства. Также Зеленский назначил нового руководителя СВР.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе президента по номеру 186/2024, датированном 26 марта.

О причинах увольнения Данилова, возглавлявшего СНБО з 3 октября 2019 года, в указе не сообщается.

Вместо Данилова СНБО возглавил Александр Литвиненко, который до сегодняшнего дня руководил Службой внешней разведки Украины. Соответствующие кадровые изменения закреплены указами 187/2024 и 188/2024.

Литвиненко возглавил Службу внешней разведки с 23 июля 2021 года. До этого с 4 апреля 2014 года до 13 августа 2019 года был заместителем секретаря СНБО.

Также Зеленский назначил преемника Литвиненко в СВР: внешнюю разведку теперь будет возглавлять Олег Иващенко.

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