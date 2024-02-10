Зеленский обновил состав СНБО и Ставки: какие изменения произошли

Президент Владимир Зеленский внес изменения в состав Совета национальной безопасности и обороны и Ставки верховного главнокомандующего. Они связаны с недавними громкими увольнениями и новыми назначениями, которые на днях состоялись в правительстве и руководстве Вооруженных сил Украины.

Согласно указу № 67/2024 от 9 февраля, Зеленский ввел в персональный состав Ставки нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В то же время Валерий Залужный, которого 8 февраля президент отправил в выставку, был выведен из состава Ставки.

А согласно указу № 68/2024 от 9 февраля, Зеленский ввел Сырского в персональный состав СНБО.

Залужный и уволенная министр по делам ветеранов Юлия Лапутина выведены из состава этого органа.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 февраля Зеленский уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на его место командующего Сырского. Президент поблагодарил "железного генерала" за два года защиты и заявил, что предложил ему остаться в команде.

При этом он заявил, что 2024 может стать успешным для Украины только в случае эффективных изменений в сфере обороны.

Зеленский также озвучил ожидания от нового главнокомандующего – разработка детального плана на 2024 год, справедливое перераспределение западного оружия между бригадами, решение проблем с логистикой, знание фронта каждым генералом, пересмотр численности в штабах, эффективная система ротаций, обученные солдаты на линии столкновения и назначение командующего Сил беспилотных систем.

Уволенному Залужному президент присвоил звание Героя Украины.

Сырский уже сделал первое заявление в роли главнокомандующего ВСУ. В частности, он заверил, что главной ценностью была и есть жизнь украинских воинов.

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