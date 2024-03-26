Доктор наук и не только: что известно о новом секретаре СНБО Александре Литвиненко

Во вторник, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны и назначил на его место главу Службы внешней разведки (СВР) Александра Литвиненко. Он стал четырнадцатым секретарем СНБО.

Соответствующие указы об увольнении и назначении опубликованы на сайте президента. OBOZ.UA рассказывает, что известно о новом главе СНБО Александре Литвиненко.

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве. Главой СВР он стал 23 июля 2021 года. До этого Литвиненко 5 лет был заместителем секретаря СНБО, однако он не был заместителем Данилова – на этом посту Литвиненко состоял с 4 апреля 2014 года по 13 августа 2019 года.

С 13 августа 2019 года по 23 июля 2021 года Александр Литвиненко был директором Национального института стратегических исследований.

Награжден орденом князя Ярослава Мудрого V степени, отличием Президента Украины – юбилейной медалью "25 лет независимости Украины"

Женат, имеет сына и дочь

Образование

В 1994 году Литвиненко окончил Институт криптографии, связи и информатики Академии ФСК РФ по специальности прикладная математика (люстрационная проверка прошла в 2015 году).

В 2009 году стал выпускником Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности правоведение.

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS) в Великобритании.

Литвиненко является доктором политических наук, профессором, а также заслуженным деятелем науки и техники Украины, госслужащим второго ранга и генерал-майором запаса. Он свободно владеет украинским, русским, английским.

Как сообщал OBOZ.UA, 26 марта Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО и назначил преемника. О причинах такого решения пока не известно. По данным журналиста Петра Шуклинова, ныне защищающего Украину в рядах Вооруженных сил, Данилов в дальнейшем будет строить дипломатическую карьеру и якобы должен стать послом в Норвегии.