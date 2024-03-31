Оккупанты нанесли 343 удара по Запорожской области: ранен 12-летний ребенок

Российские оккупационные войска за минувшие сутки нанесли 343 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеского обстрела села Долинка в Пологовском районе пострадал 12-летний мальчик.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военно-гражданской администрации Иван Федоров. Мальчик был доставлен в Запорожскую областную детскую больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Также за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли авиационный удар по Малиновке.

47 вражеских беспилотников атаковали Красноднепровку, Гуляйполе, Левадное, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку. Пять обстрелов из ракетно-артиллерийских комплексов произошли в Левадном и Роботино.

Враг совершил 290 артиллерийских ударов по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Роботиного, Новоандреевки, Малиновки, Долинки и Левадного.

От местных жителей за прошедшие сутки поступило 11 сообщений о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, ночь в четверг, 28 марта, войска страны-агрессора РФ ударили по Запорожью дронами-камикадзе типа Shahed. В результате вражеской атаки в городе есть пострадавшие. Он отметил, что захватчики били "Шахедами" по частным домам местных гражданских жителей.

Ранее воины Сил обороны Украины показали новое видео боевой работы, снятое на фронте. Они отразили штурм оккупационных войск на Запорожском направлении и нанесли серию ударов по блиндажам и окопам противника.

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