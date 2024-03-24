Нацгвардейцы отбили российский штурм на Запорожском направлении и "почистили" позиции врага. Видео

Воины Сил обороны Украины показали новое видео боевой работы, снятое на фронте. Они отбили штурм оккупационных войск на Запорожском направлении и нанесли серию ударов по блиндажам и окопам противника.

Операцию провели наши защитники из Национальной гвардии Украины. Ролик в воскресенье, 24 марта, опубликовал Telegram-канал НГУ.

Пресс-служба рассказала, что нацгвардейцы отразили российский штурм и "тщательно почистили позиции россиян" в Запорожской области. Конкретная локация не уточняется.

"Наш Mavic делает прицельные сбросы по позициям. Далее происходит уничтожение бронемашины. Все очень быстро и слаженно, благодаря нашим аэроразведчикам", – написали в посте представители Национальной гвардии Украины.

На видео видно, как дрон наших воинов передавал россиянам "бавовну". Во время одного из сбросов боеприпас попал в открытый люк бронемашины захватчиков. Прогремел взрыв, над техникой начал подниматься дым.

Чуть позже БПЛА нацгвардейцев снял огонь, который охватил "внутренности" вражеской бронетехники.

Как писал OBOZ.UA, ранее наши воины показали, как в ночь на 24 марта сбивали в украинском небе российские дроны-камикадзе Shahed 136 иранской разработки.

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