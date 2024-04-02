Оккупанты ночью атаковали Кировоградщину: поврежден объект энергетической инфраструктуры

Оккупационные войска России ночью 2 апреля во время дроновой атаки поразили объект энергетической инфраструктуры в Кировоградской области. Там вспыхнул пожар, без пострадавших.

Об этом сообщил глава Областной военной администрации Сергей Райкович. По его словам, возгорание было оперативно локализовано.

"Информация о пострадавших в настоящее время не поступала", – отметил он в 07:35 во вторник.

В Силах обороны юга известили, что на этот раз враг нацеливался "Шахедами" на энергетическую инфраструктуру Днепропетровщины и Кировоградщины.

Подразделения ПВО в своей зоне ответственности уничтожили три дрона над юге Днепропетровской области, а остальные перехватили коллеги.

В общем во время ночной атаки защитники неба сбили девять из десяти ударных БПЛА типа Shahed.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта российские дроны-камикадзе типа Shahed поразили объекты промышленности в Светловодской громаде Кировоградской области. Ударной волной повредило частные дома, люди не пострадали.

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