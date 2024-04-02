Силы ПВО ночью сбили девять из 10 дронов, которыми РФ атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны ночью 2 апреля уничтожили в небе над рядом регионов девять российских дронов типа Shahed. Оккупанты же запускали 10 БПЛА с юга – по Херсонщине и Днепропетровщине.

Об угрозе вражеских ударов предупреждали в Воздушных силах ВСУ. Информацию о сбитых целях озвучил Генеральный штаб ВСУ.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину, применив 10 БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины девять ударных БПЛА были уничтожены", – говорится в сообщении.

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Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью, 1 апреля, защитники неба сбили два из трех "Шахедов", которые оккупанты запустили по Харьковщине и Сумщине. Известно, что один дрон ударил по городу Чугуев – обошлось без пострадавших.

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