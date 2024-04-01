Оккупанты ночью атаковали Украину дронами, силы ПВО сбили два 'Шахеда'

В ночь на 1 апреля российские оккупационные войска запустили по Украине три дрона-камикадзе типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили две вражеские цели.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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Как сообщал OBOZ.UA, ночью и утром 31 марта Россия атаковала Украину 27 крылатыми ракетами, баллистикой и дронами-камикадзе. Защитники неба уничтожили девять ракет Х-101/555 и девять "Шахедов".

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