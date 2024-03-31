Силы ПВО сбили 18 из 27 ракет и дронов, которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины во время массированной комбинированной атаки РФ ночью и утром 31 марта уничтожили 18 целей. В частности, на счету защитников девять сбитых ракет и девять дронов-камикадзе типа Shahed.

Враг же всего применил 27 средств воздушного нападения, в том числе баллистику. О результатах отражения атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По словам генерал-лейтенанта, в ночь на воскресенье российские оккупанты атаковали Украину:

– 14 крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс (район пусков Саратовской обл. РФ);

– 11 ударными БПЛА типа Shahed (из российского Приморско-Ахтарска и временно оккупированного Крыма);

– баллистической ракетой "Искандер-М" (Крым);

– управляемой авиационной ракетой Х-59 (из временно оккупированной территории Запорожской области).

К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя уничтожено 18 воздушных целей: девять ракет Х-101/Х-555 и девять "Шахедов".

В частности, восемь дронов-камикадзе защитники уничтожили на юге, где обломки "Шахеда" вызвали пожар на энергообъекте в Одесской области.

Известно, что баллистической и управляемой авиационной ракетами РФ ударила по Херсонщине, где поражено агропредприятие – без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 30 марта, Россия атаковала Украину 12 "Шахедами", из которых силы ПВО сбили девять дронов. Также враг ударил четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400.

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