Силы ПВО ночью сбили 9 дронов из 12, которыми РФ атаковала Украину

В ночь на 30 марта российские оккупанты снова атаковали Украину. Враг применил во время атаки 12 "Шахедов" и 4 зенитных управляемых ракеты С-300/С-400.

Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

"Ночью 30 марта 2024 года враг ударил по Донетчине 4 зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400, а также беспилотниками с мыса Чауда (Крым). Всего зафиксированы пуски 12 ударных БпЛА "Shahed-136/131", девять из них были уничтожены подразделениями мобильных огневых групп Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Одесской, Днепропетровской и Полтавской областей", – рассказал командующий Воздушных сил Николай Олещук.

В Силах обороны юга отметили, что терроризировали ночью оккупанты южные и юго-восточные регионы нашего государства. Как и прежде, ключевой целью ударов была энергетическая инфраструктура.

На юге силы ПВО отражали атаку более 3 часов подряд.

"Дроны типа Shahed-131/136" маневрировали несколькими областями, пытаясь как раскрывать, так и обходить средства ПВО. В операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующих снарядах: 4 сбиты в небе на Днепропетровщине, 2 – в Одесской области и 1 – на Херсонщине", – отметили в Силах обороны юга.

Там добавили, что благодаря работе ПВО прилетов удалось избежать, однако на Днепропетровщине обломки сбитого беспилотника упали на территории элеватора.

Больше подробностей сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Ночью на Днепропетровщине силы ПВО уничтожили беспилотники. Два в Днепровском районе и по одному – в Каменском и Криворожском. Обломки сбитого БпЛА упали на территории элеватора. Вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали. Критических разрушений и пострадавших нет... С вражеской атаки в районе началось и утро. Оккупанты попали дроном-камикадзе по Никополю. Поврежден инфраструктурный объект", – рассказал чиновник.

Он также добавил, что Красногригорьевскую громаду Никопольского района враг обстрелял из артиллерии. Обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне, 29 марта, силы ПВО уничтожили 26 ракет и 58 "Шахедов" из 99 целей, которыми Россия атаковала Украину. Под ударом оказался ряд регионов нашего государства.

Так, в Черкасской области ПВО сбила шесть "Шахедов" и ракету, но есть прилет по энергообъекту. А на Днепропетровщине повреждены энергообъекты в трех районах и дачный кооператив в городе Каменское среди раненых – 5-летний ребенок.

Кроме того, по словам президента Украины Владимира Зеленского, во время этой атаки целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС.