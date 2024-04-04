'Второй раз на свет родился': появилось видео спасательной операции в Харькове после удара дронов

В Новобаварском районе Харькова из-под завалов многоэтажки, пораженной "Шахедом" в ночь на 4 апреля, спасатели более трех часов доставали заблокированного мужчину. Для этого пришлось поднимать плиты перекрытий.

Видео спасения пострадавшего опубликовало "Суспільне Харків". Раненого передали медикам, он в сознании и попросил воды, но передвигаться самостоятельно не мог.

"Хорошо дышим. Молодец, Сергей. Второй раз на свет родился", – говорят на видео спасатели пострадавшему.

На опубликованных кадрах можно увидеть обгоревшую машину пожарных.

"Очень тяжелая ночь сегодня в Харькове. Прилеты "Шахедов" состоялись по жилой застройке. К сожалению, были погибшие: трое работников ГСЧС, которые работали и был повторный прилет. Кроме этого, в другом доме погибла женщина", – рассказал мэр Харькова Игорь Терехов.

По уточненной информации, в результате налета российских "Шахедов" в Харькове четыре человека погибли и еще по меньшей мере 14 получили ранения.

Первый БПЛА попал по жилой трехэтажке в час ночи. Когда спасатели работали на месте попадания, произошел повторный удар – трое пожарных погибли на месте.

Еще один "Шахед" попал по многоэтажке за несколько кварталов – там погибла женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг оккупанты запустили "Шахеды" с северного и южного направлений. Силы украинской ПВО ночью и под утро уничтожили над рядом регионов 11 из 20 БПЛА.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в марте войска РФ применили против Украины более 400 ракет и 600 "Шахедов", а также свыше 3 тыс. КАБов. Особенно жестоко враг атакует прифронтовые территории и пограничные громады.

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