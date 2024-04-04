'Подла и коварная тактика России': появилось видео момента повторного удара по Харькову, которым оккупанты убили спасателей

В сети появилось видео момента повторного удара России по Харькову, которым оккупанты убили спасателей. Такая подлая и коварная тактика враждебной армии, применяемая внутри мирного города-миллионника, является несомненным военным преступлением.

Об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов. "На этом видео - повторный удар, враг атакует второй раз, когда к месту попадания уже прибыли все службы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте погибли три работника ГСЧС и гражданская женщина. Следователь полиции и снявший эти кадры оперативник успели спастись.

"Наши погибшие героические коллеги – это трое водителей пожарно-спасательной техники. Этот обстрел произошел в Новобаварском районе, россияне снова били по жилым домам, вспыхнул пожар", – уточнил Болвинов.

Кроме того, один из спасателей получил ранения во время этой второй атаки. В больнице находится еще один полицейский, который также пострадал от осколочных ранений.

"Подла и коварная тактика армии-террористки, которую враг применяет посреди мирного города-миллионника, – это военное преступление. Мы расследуем каждый, уже собираем обломки и доказательства. Искренние соболезнования семьям погибших коллег, эта работа – по-настоящему опасная, все понимают, что каждый выезд может стать последним. Но именно благодаря нашим героям город держится", – отметил Болвинов.

Следует отметить, что в Министерстве внутренних дел Украины показали Героев-спасателей, погибших в Харькове во время атаки российских "шахедов". От рук врага погибли Логинов Владислав, Сергей Байдалинов и Матюшенко Владимир.

Напомним, 4 апреля российские оккупанты ударили по Харькову дронами-камикадзе типа Shahed. В городе раздавались взрывы, по враждебным целям работали силы ПВО. Противник ударил по жилым домам, есть разрушения. Войска РФ ударили "Шахедами" по жилым домам – как по частным, так и по многоквартирным.

Спасатели более трех часов доставали заблокированного мужчину из-под завалов многоэтажки в Новобаварском районе Харькова, куда в ночь на 4 апреля попал вражеский "Шахед". Раненого передали медикам, он был в сознании и попросил воды, но передвигаться самостоятельно не мог.

Утром 3 апреля в харьковской больнице скончался 11-летний мальчик, пострадавший в результате вражеских обстрелов 2 апреля села Новоосиново Купянского района. В ходе обстрела также погиб его 58-летний отец.

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