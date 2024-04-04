Доклад Сырского и данные разведки о дальнейших действиях РФ: Зеленский рассказал о результатах Ставки

В четверг, 4 апреля, президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Основные вопросы, которые рассмотрели участники, – фронт, беспилотники, средства РЭБ и противовоздушная оборона.

Детали заседания глава государства сообщил в Telegram. В частности, он отметил, что заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о ситуации на основных направлениях фронта.

Военачальник рассказал о результатах стабилизационных действий, благодаря которым удалось остановить продвижение российских оккупантов. Кроме того, участники Ставки заслушали данные разведок о дальнейших планах врага и наших ответных действиях.

Министр обороны Рустем Умеров рассказал, как выполняются контракты на закупку беспилотников и систем РЭБ и готовятся новые соглашения. Чиновник получил от президента поручение представить аналогичные отчеты по ракетной программе.

Отчитался о своей работе и глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич. Он рассказал о борьбе с инструментами российского воздушного террора, результатах использования РЭБ, а также эффективности мобильных огневых групп и ПВО. Военачальник также получил ряд поручений по дальнейшему совершенствованию тактик украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Зеленский отреагировал на удар "Шахедами" по Харькову в ночь на 4 апреля. Он назвал атаку подлым и циничным нападением и заявил, что российские террористы будут отвечать за все акты агрессии против Украины.

– Также президент Зеленский провел телефонный разговор с новоназначенным премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру. В ходе переговоров они обсудили подготовку к подписанию двустороннего соглашения о гарантиях безопасности в рамках декларации G7.

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