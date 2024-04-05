ВСУ обезвредили за сутки 73 вражеских ББМ и 860 оккупантов – Генштаб

Силы обороны Украины во время выполнения боевых задач накануне уничтожили 237 единиц вооружения и военной техники ВС РФ. Кроме того, отминусовали 860 российских оккупантов.

Потери живой силы врага в войне составляют 445 900 захватчиков убитыми и ранеными. Обновленные данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Больше всего за прошедшие сутки бойцы сожгли российских боевых машин пехоты – 73 (в общем 13 459) и автомобильной техники с автоцистернами – 61 единицу (14 922).

Также воины обезвредили полсотни артиллерийских систем (всего 11 221), 15 танков (7033), три реактивные системы залпового огня (1029) и одно средство противовоздушной обороны (747) армии РФ.

С неба защитники приземлили 30 вражеских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 8847), в металлолом превратили четыре единицы специальной техники (1849) оккупантов.

С начала российского полномасштабного вторжения Силы обороны сбили 2059 крылатых ракет, 347 самолетов, 325 вертолетов, потопили 26 кораблей/катеров и подлодку войск агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады искусно отразили продвижение колонны вражеской техники. В металлолом защитники превратили четыре танка и две БМП оккупантов.

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