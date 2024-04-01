'Для нас нет невозможного': украинские десантники искусно уничтожили колонну вражеской техники. Видео

Украинские десантники нанесли российским оккупационным войскам очередные потери. Наши защитники мастерски уничтожили колонну вражеской техники, превратив ее в металлолом.

Соответствующее видео опубликовала 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада. Так, наши защитники еще раз доказали свое непревзойденное военное мастерство.

В результате их слаженных действий четыре танка врага и две боевые машины пехоты превратились в хлам.

"Для нас нет невозможного! Сечеславские десантники уничтожили колонну вражеской техники! Четыре танка оккупантов и две БМП превратились в металлолом от филигранной работы десантников. Сколько бы вас ни было, где бы вы ни прятались – мы все равно найдем и уничтожим!" – говорится в сообщении.

Напомним, воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины в Запорожском направлении уничтожили ценную технику врага – комплекс РЭБ "Житель". Впечатлить его удалось благодаря слаженной работе аэроразведки и ракетно-артиллерийского подразделения.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утреннему сведению Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте было уничтожено 143 единицы военной техники и вооружения противника. Также Силы обороны обезвредили около 710 оккупантов, с начала масштабного вторжения РФ потеряла 442 880 человек живой силы.

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