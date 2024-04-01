ВСУ обезвредили за сутки 710 оккупантов и 20 танков РФ – Генштаб

Страна-агрессор Россия, которая вторглась в Украину 768 суток назад, потеряла за это время 442 880 военнослужащих убитыми и ранеными. Из них 710 захватчиков наши защитники отминусовали накануне.

Также Силы обороны за сутки уничтожили 143 единицы военной техники и вооружения российских оккупантов. Подробнее о потерях врага рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

Так, в течение 31 марта бойцы сожгли 32 артиллерийские системы (всего 11 082), 20 танков (6986), 17 боевых бронированных машин (13 321), одно средство ПВО (744) армии РФ.

В небе защитники сбили 26 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 8757) и девять крылатых ракет (2057).

Металлоломом стали еще 35 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 14 752) и три – спецтехники (1826).

Кроме этого, во время полномасштабной войны Силы обороны обезвредили 1023 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, за неделю с 24 по 31 марта Силы обороны Украины уничтожили 1088 единиц вооружения и военной техники российских оккупационных войск. Потери врага в живой силе за семь дней составили 5420 убитыми и ранеными.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!