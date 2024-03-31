За неделю защитники Украины уничтожили более тысячи единиц вооружения и техники оккупантов: инфографика

За неделю (24-31 марта) Силы обороны Украины ликвидировали еще 1088 единиц вооружения и военной техники российских оккупационных войск. Потери противника в живой силе за семь дней (убитыми и ранеными) – 5420.

Статистику в воскресенье, 31 марта, обнародовал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк. Генерал-лейтенант поделился инфографикой на своем канале в Telegram.

Он рассказал, что у врага следующие существенные потери:

– 90 танков;

– 146 боевых бронированных машин;

– 195 артиллерийских систем;

– 5 РСЗО;

– 20 установок ПВО;

– 310 единиц автотехники;

– 45 единиц спецтехники.

Также защитники нашей страны уничтожили 56 ракет и 221 российский БПЛА.

"Держим темп! Вместе к Победе" – написал командующий Сухопутными войсками ВС Украины.

Согласно официальной статистике Генерального штаба ВСУ, 30 марта воины обезвредили 650 российских захватчиков.

Портал Warspotting.net (OSINT-база задокументированных потерь техники) отмечает, что в марте Российская Федерация потеряла как минимум 221 БМП – больше, чем за любой месяц с ноября 2022 года.

Как писал OBOZ.UA:

– Войска страны-агрессора увеличили частоту использования баллистических ракет против Украины. В Воздушных силах ВСУ заявили: оккупанты применяют именно баллистику, ведь ее сложнее уничтожить.

– Представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк считает, что враг комбинирует использование дронов, баллистических и управляемых ракет с целью истощения нашей ПВО.

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