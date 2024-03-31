Минус 650 оккупантов и 44 артсистемы: Генштаб ВСУ озвучил потери врага за сутки

Защитники Украины во время боев на фронте на воздушных атак за прошедшие сутки уничтожили 174 единицы вооружения и военной техники армии РФ. Также воины обезвредили еще 650 российских оккупантов.

Общие потери живой силы врага в великой войне сейчас составляют до 442 170 военных преступников. Об этом 31 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне бойцы Сил обороны отличили 44 артиллерийские системы (всего 11 050), 20 боевых бронированных машин (13 304), 15 танков (6966), семь средств ПВО (743) ВС РФ.

В небе защитники сбили две российские крылатые ракеты (всех 2048) и 30 БПЛА оперативно-тактического уровня (8731).

Много воины сожгли автомобильной техники и автоцистерн – 47 единиц (в общем 14 717), а также девять единиц спецтехники (1823) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ уничтожили 1023 РСЗО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 26 кораблей/катеров и подлодку армии РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллеристы 47-й ОМБр остановили вражескую БМП-3 в движении с первого выстрела. Технику оккупантов бойцы уничтожили с помощью самоходной артиллерийской установки Paladin.

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