САУ Paladin в действии: защитники Украины остановили вражескую БМП-3 в движении с первого выстрела. Видео

Украинские военнослужащие эффективно уничтожают вражескую бронетехнику на поле боя. Защитникам получается сжигать оккупантов с первого выстрела.

Уникальный случай поражения российской БМП показали артиллеристы 47-й отдельной механизированной бригады. Об этом говорится Telegram-канале бригады.

Вражескую цель с первого выстрела уничтожили с помощью самоходной артиллерийской установки Paladin. В результате эффективной работы украинских воинов путинские террористы потеряли БМП-3.

Стоит отметить, что цель остановили в движении, с первого выстрела. Однако несмотря на это захватчики продолжают выезжать на поле боя и становятся целью для артиллеристов ВСУ.

"Одноразовая бронетехника оккупантов продолжает выезжать на поле боя, а украинские стальные воины минусуют все вражеские "коробочки". Битва продолжается", – говорится в сообщении бригады.

Напомним, 29 марта украинские воины проредили вражескую армию еще на 730 оккупантов. Общие потери России в живой силе за время полномасштабной агрессии против Украины достигли к утру 30 марта 441 520 человек.

Ранее в ВМС подтвердили, что россияне сбили собственный истребитель Су-27 над Севастополем. Произошло это 27 марта, когда на полуострове была объявлена тревога.