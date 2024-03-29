'Кто-то очень хотел получить медаль': в ВМС подтвердили, что россияне сбили собственный истребитель Су-27 над Севастополем

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили, что российские оккупанты 27 марта сбили собственный истребитель Су-27 над временно оккупированным Севастополем. В то время на захваченном Россией полуострове была повышена тревога, и как следствие – улетел "дружественный огонь".

Такое заявление сделал официальный представитель ВМС Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук. Об этом он сказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, 27 марта оккупанты в Крыму находились в состоянии боевой готовности.

"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, была боевая готовность. Сработал человеческий фактор – кто-то очень хотел получить медаль и не стал разбираться, чей это самолет", – пояснил Плетенчук.

Он также подчеркнул, что даже после атаки на узел связи в Севастополе еще рано говорить о том, что противник больше не имеет средств для проведения разведки. Представитель ВМС объяснил это, что враг использует разнообразные типы самолетов, начиная от советских Су-27, и заканчивая Mohajer-6 иранского производства.

"Они используют разнообразные типы самолетов, начиная от советских Су-27, такой как упавший в них вчера, сбитый собственными силами, заканчивая Mohajer-6 иранского производства. Поэтому сказать, что у них нет средств для ведения разведки, я не готов", – подчеркнул он.

Накануне появилась информация, что войска РФ предположительно сбили собственный истребитель Су-27 в небе над оккупированным Севастополем. Летчик, по предварительным данным, смог катапультироваться.

По российскому истребителю отработала ПВО в виде ЗРК "Панцирь-С1" из Инкермана.

При этом пропагандисты утверждают, что падение истребителя якобы не могло быть результатом работы российского ПВО, поскольку у оккупантов "что-то с техникой".

Как сообщал OBOZ.UA, спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты применяют авиацию для ударов авиабомбами по Донетчине, Харьковщине и Сумщине. В других направлениях они боятся "подлетать близко". При этом враг модернизирует бомбы, превращая обычные в КАБы и снаряжая их "крыльями".

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