Гуменюк рассказала, как оккупанты модернизируют авиабомбы, и где активно применяют авиацию

Российские оккупанты модернизируют авиационные бомбы, которые применяют для ударов по Украине, в частности делают из обычных управляемые (КАБы) и снаряжают их "крылышками". Такие бомбы способны лететь на 60-70 км, однако враг использует их не во всех направлениях фронта, а только на Донетчине, Харьковщине и Сумщине.

Об этом рассказала представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона 28 марта. Она отметила, что войска РФ имеют обширный арсенал авиабомб.

В то же время враг продолжает их совершенствовать.

"Они продолжают модернизацию, в частности, авиабомб с обычных до уровня управляемых. Они снаряжаются "крылышками" и приобретают увеличенную летучесть. Такая управляемая авиабомба способна преодолевать 60-70 километров", – рассказала Гуменюк.

По ее словам, на юге противник испытывает проблемы с применением авиации, поскольку боится подлетать близко. Поэтому такую авиацию применяет в Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

"Итак, это направление для них проблематично и здесь оккупанты предпочитают использовать тактическую авиацию с использованием ракет К-31, Х-35, Х-59", – сказала Гуменюк.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 27 марта российские оккупанты впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом УМПБ Д-30, под удар попали многоквартирные дома. Погиб человек, еще 16 получили ранения.

– Новая российская авиабомба с 200-килограммовой боевой частью фактически является аналогом американской "крылатой" бомбы GLSDB. Это оружие враг тестирует на мирных жителях Украины, рассказал эксперт Сергей Грабский.

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