Россияне нанесли удары по жилому микрорайону Харькова: погиб человек

В среду, 27 марта, российские оккупанты нанесли удары по Харькову, попав в многоквартирные дома. В результате террористического обстрела жилого микрорайона города есть убитые и раненые.

Об этом сообщил начальник областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram. Мэр Харькова Игорь Терехов также сообщил о ситуации в городе в своем Telegram-канале.

По информации Синегубова, россияне нанесли два удара по Шевченковскому району Харькова.

"Повреждена гражданская жилищная инфраструктура", – сообщил начальник ОВА.

По данным Олега Синегубова, один человек погиб и по меньшей мере десять получили травмы разной степени. Среди раненых – четверо детей. Позже он уточнил, что погиб гражданский мужчина.

"Удар по жилому микрорайону Харькова в многоквартирные дома. Есть погибшие и раненые. Это очередной акт кровавого террора против украинцев", – написал мэр.

Терехов уточнил, что количество раненых возросло до 12 и оно может в дальнейшем увеличиваться.

"Уже 12 раненых. Обход квартир в пострадавших домах продолжается. Ищем тех, кто нуждается в помощи", – написал мэр.

Соответствующие службы осматривают места попаданий. Также устанавливается тип вооружения, которым был нанесен удар по городу.

Впоследствии Синегубов сообщил, что, по предварительным данным, сегодня враг впервые ударил по Харькову именно управляемым боеприпасом большого калибра.

По состоянию на 17:00 количество раненых выросло до 16, сообщил мэр города.

Напомним, что накануне, днем 26 марта, российские оккупанты также наносили удар по гражданской жилищной инфраструктуре Харькова, были попадания в Шевченковском районе. Вражеский удар пришелся на район жилой застройки, раненых и погибших, к счастью, не было.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 26 марта Россия атаковала Харьков "Шахедами". Вражеский дрон попал в проезжую часть. Обошлось без пострадавших: охранник нежилого здания рядом с местом попадания ранений не получил.

В субботу, 23 марта, страна-агрессор вновь произвела обстрел Харькова. Под атаку попало промышленное предприятие.

Ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска ударили по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

После массированного обстрела Харькова, который устроила российская террористическая армия 22 марта, в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела, однако за выходные работу энергосетей отремонтировать не удастся.