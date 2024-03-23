В Харькове не смогут до понедельника полностью возобновить электроснабжение после массированного удара армии РФ – мэр

После массированного обстрела Харькова, который российская террористическая армия устроила 22 марта, в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела, однако за выходные работу энергосетей отремонтировать не получиться.

При этом водоснабжение уже начало частично восстанавливаться. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал харьковский городской голова Игорь Терехов.

По его словам, российские обстрелы привели к серьезным повреждениям энергетической инфраструктуры. Также Терехов подчеркнул, что несмотря на все усилия коммунальных службы, восстановить электроснабжение в Харькове в течение выходных не получиться.

"Очень серьезные последствия. Сегодня работают все энергетики коммунальных служб, чтобы локализовать эти последствия. Но за сегодня-завтра (23-24 марта, – ред.) это невозможно сделать. Пройдет определенное время для того, чтобы мы восстановили электроснабжение", – сказал Терехов.

В то же время городской голова отметил, что водоснабжение начали восстанавливать еще в течение дня 22 марта. Также все соответствующие службы работают над тем, чтобы вернуть тепло в дома харьковчан. При этом Терехов объяснил, что подача тепла и воды в первую очередь зависит от электроснабжения.

"Что касается водоснабжения, мы начали подавать воду в квартиры харьковчан еще вчера в ограниченном режиме. Теплоснабжение также частично восстанавливается. Работает харьковская тепловая сеть над тем, чтобы перезапустить систему теплоснабжения. Но многое зависит от электроснабжения. Над этим работают представители Харьковоблэнерго, Укрэнерго, но ситуация очень и очень тяжелая", – заявил мэр Харькова.

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска удариди по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело как минимум 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

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