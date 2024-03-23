Россияне снова обстреляли Харьков: зафиксирован прилет в промзону города. Фото

В субботу, 23 марта, страна-агрессор вновь произвела обстрел Харькова. Под атаку попало промышленное предприятие.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов. В этот раз обошлось без пострадавших.

"Прилет" в промзоне одного из районов города. К счастью, без пострадавших. Повреждено нежилое здание", – отметил мэр Харькова.

В настоящее время других деталей обстрела пока нет.

Как сообщили в Офисе генпрокурора, на 21:00 были зафиксированы последствия очередной вражеской атаки на Харьков. Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 23 марта около 17:45 вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Слободскому району Харькова. Повреждены складские помещения и здания предприятия. По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-35.

Как сообщалось ранее, после массированного обстрела Харькова, который устроила российская террористическая армия 22 марта, в городе возникли серьезные проблемы с электроснабжением. Коммунальные службы работают над устранением последствий обстрела, однако за выходные работу энергосетей отремонтировать не удастся.

Напомним, ночью 23 марта российская террористическая армия атаковала Харьков ударными дронами-камикадзе Shahed. Путинские войска ударили по городу трижды. После повторного вражеского обстрела пострадали спасатель и полицейский.

Ранее сообщалось, что утром 22 марта россияне ударили по Харькову баллистическими ракетами. В городе прогремело не менее 15 взрывов, исчез свет и начались проблемы с водоснабжением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!