'Это достаточно новый тип оружия': эксперт рассказал, чем особенна авиабомба, которую россияне сбросили на Харьков

Днем 27 марта российская террористическая армия ударила по Харькову управляемой авиабомбой с 200-килограммовой боевой частью. По словам военного эксперта Сергея Грабского, это новый тип оружия, который россияне цинично тестируют на мирных жителях Украины.

Также он отметил, что новая российская авиабомба фактически является репликой американской GLSDB. Об этом Грабский рассказал в эфире национального телемарафона.

Военный эксперт отметил, что боевая часть авиабомбы представляет из себя 200-килограммовую фугасную боеголовку. При этом к авиабомбе также прилагается универсальное устройство для нанесения ударов.

Кроме того, Грабский добавил, что враг будет применять эту авиабомбу как на линии фронта, так и для обстрела мирного населения.

"Таким образом противник пытается овладеть новым видом оружия, чтобы в дальнейшем больше терроризировать мирное население Украины. Безусловно, они будут ее использовать и на линии фронта. Если говорить на военном языке, то это реплика бомб GLSDB. Но, как любая реплика, она не так эффективна с точки зрения военного применения. Однако она является очень эффективным средство террора, как мы видели на примере Харькова", – сказал военный эксперт.

Напомним, 27 марта российские оккупанты нанесли удары по Харькову, попав в многоквартирные дома. В результате террористического обстрела жилого микрорайона города есть убитые и раненые.

Ранее сообщалось, что в ночь на 28 марта войска страны-агрессора РФ ударили по Запорожью дронами-камикадзе типа Shahed. Вследствие вражеской атаки в городе есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 28 марта российские оккупанты атаковали Харьковщину дронами-камикадзе типа Shahed. В областном центре раздались взрывы, под ударом оказался Киевский район города.

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