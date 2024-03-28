Над Севастополем оккупанты могли сбить свой самолет: в сети появились видео

Войска РФ, вероятно, сбили собственный истребитель Су-27 в небе над оккупированным Севастополем. Летчик, по предварительным данным, смог катапультироваться.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ. В то же время в соцсетях распространилось видео падения истребителя, снятое очевидцами.

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Оккупационный "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев подтвердил потерю военного самолета и заявил, что он упал в море. По словам Развожаева, гражданские объекты якобы не пострадали.

"Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает", – написал "губернатор" в своем Telegram-канале.

По данным Telegram-канала "Крымский ветер", над Севастополем оккупанты сбили собственный Су-27 стоимостью около 30 млн долларов. По российскому истребителю отработало ПВО из Инкермана.

При этом пропагандисты утверждают, что падение истребителя якобы не могло быть результатом работы российской ПВО, поскольку у оккупантов "что-то техникой".

Примечательно, что ранее кремлевский диктатор Владимир Путин уверял, что российские системы ПВО "по определению" наносить удары по своим же самолетам якобы не могут, поскольку якобы оснащены системой "свой – чужой". Так он комментировал авиакатастрофу российского Ил-76, на котором, как утверждают в РФ, якобы находились украинские пленные.

Россияне в сети бурно отреагировали на очередную отработу "дружественным огнем" по собственном самолету. Некоторые возмущаются, другие откровенно высмеивают "мощную" российскую ПВО.

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