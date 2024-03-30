Минус еще 730 оккупантов, 15 артсистем и 29 танков: в Генштабе обновили данные по потерям врага

Накануне, 29 марта, украинские воины проредили вражескую армию еще на 730 оккупантов. Общие потери России в живой силе за время полномасштабной агрессии против Украины достигли к утру 30 марта 441 520 человек.

Также уничтожены 166 единиц военной техники и вооружения россиян, в том числе почти три десятка танков. Обновленные данные по потерям оккупационной российской армии опубликовали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Так, накануне благодаря усилиям украинских воинов вражеская армия потеряла 29 танков (в общей сложности их уничтожено 6 951), 20 боевых бронированных машин (всего 13 284), 15 артиллерийских систем (11 006) и одно средство ПВО (736).

Самолетов и вертолетов накануне оккупанты не теряли, в общей сложности их уничтожено 347 и 325 соответственно. Неизменным осталось и общее количество уничтоженных РСЗО (1023), кораблей/катеров (26) и подлодок (1).

А вот БПЛА оперативно-тактического уровня у захватчиков стало меньше на 45 (всего уничтожено 8701), крылатых ракет – на 24 (2046), автомобильной техники и автоцистерн – на 25 единиц (14 670), специальной техники – на семь единиц (1814).

Напомним, накануне, 29 марта, в ВМС подтвердили, что россияне сбили собственный истребитель Су-27 над Севастополем. Произошло это 27 марта, когда на полуострове была объявлена тревога.

"Мы подтверждаем, что этот самолет принадлежал именно РФ и что он был уничтожен собственными силами. У них была тревога, была боевая готовность. Сработал человеческий фактор – кто-то очень хотел получить медаль и не стал разбираться, чей это самолет", – прокомментировал "дружеский" огонь" оккупантов спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.