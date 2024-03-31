Враг стремится истощить украинскую ПВО и целится в энергообъекты: Гуменюк рассказала подробности ночной атаки

В ночь на 31 марта российские террористы в очередной раз прибегли к комбинированной атаке с применений дронов-камикадзе и ракет. В очередь раз целью путинских захватчиков стали объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, под ударом оказалась Одесская область. Об этом в эфире телемарафона рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, еще с вечера 30 марта российские оккупанты атаковали дронами-камикадзе Shahed с акватории Черного моря. Кроме того, враг применил баллистическую ракету "Искандер-М" по Херсонщине и управляемую авиационную ракету Х-59.

Гуменюк подчеркнула, что атака на юге Украины была направлена по энергетической инфраструктуре Одесской области.

"Мы наблюдали и вражеские удары ракетами, в частности, по территории Херсонской области враг направил баллистическую ракету типа "Искандер-М", и с самолетов тактической авиации из акватории Черного моря направил Х-59, управляемую авиационную ракету, непосредственно во время отработки по дроновой атаке", – сказала Гуменюк.

Также она отметила, что враг комбинирует использование дронов, баллистических и управляемых ракет с целью истощения противовоздушной обороны Украины.

Напомним, Силы обороны юга во время массированной воздушной атаки РФ ночью 31 марта уничтожили восемь дронов-камикадзе типа Shahed. В Одесской области обломки вражеской цели упали на энергетический объект, вызва

Ранее сообщалось, что утром 31 марта российские террористы нанесли ракетный удар по территории Львовской области. Вследствие обстрела разрушено административное здание. Жертвой врага стал один человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!