Почему РФ начала чаще бить по Украине баллистикой: ответ Воздушных сил

Войска страны-террориста России недавно увеличили частоту использования баллистических ракет против Украины. В Воздушных силах заметили, что противник применяет именно баллистику, ведь ее сложнее уничтожить.

К тому же оккупанты начали перепрограммировать свои ракеты, такие как С-300, чтобы атаковать ими разные объекты. Об этом рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш в прямом эфире телемарафона "Единые новости".

"Враг использовал баллистику и раньше, просто это оружие несколько сложнее сбить. Мы видим как они перепрограммируют свои ракеты, например, С-300 для поражения различных целей. И, конечно, мы видим и другие типы ракет, которые они используют с помощью своих самолетов ", – подчеркнул Евлаш.

Напомним, что в ночь на 31 марта российские террористы в очередной раз прибегли к комбинированной атаке с применением дронов-камикадзе и ракет, целью которых стали объекты энергетической инфраструктуры. Как отметила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, враг комбинирует использование дронов, баллистических и управляемых ракет с целью истощения противовоздушной обороны Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны юга во время массированной воздушной атаки РФ ночью 31 марта уничтожили восемь дронов-камикадзе типа Shahed. На Одесщине обломки вражеской цели упали на энергетический объект.

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