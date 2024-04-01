Поднялся 'гриб' огня и дыма: воины ССО уничтожили вражеский комплекс РЭБ 'Житель'. Видео

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении уничтожили ценную технику врага – комплекс РЭБ "Житель". Поразить его удалось благодаря слаженной работе аэроразведки и ракетно-артиллерийского подразделения.

Видео уничтожения 1 апреля опубликовала пресс-служба Сил ССО. По словам военных, автоматизированную станцию постановки помех (АСП) Р-330Ж "Житель" во время ведения разведки выявили операторы 3-го отдельного полка Сил спецопераций.

На цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны.

Після ураження комплексу піднявся стовп вогню та диму.

"В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за прошлые сутки на фронте было уничтожено 143 единицы военной техники и вооружения противника. Также Силы обороны обезвредили около 710 оккупантов, с начала масштабного вторжения РФ потеряла 442 880 человек живой силы.

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