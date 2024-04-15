Россия использует в Украине 'амебную тактику': Генштаб Эстонии оценил угрозы

Российская оккупационная армия использует в войне против Украины так называемую "тактику амебы", ведь совершить глубокий прорыв захватчики не имеют возможности. Врагу приходиться экспериментировать с меньшими силами и надеяться на успех.

В то же время россияне атакуют на разных участках фронта, чтобы заставить Украину растянуть свою обороноспособность. Об этом заявил начальник Генерального штаба Эстонии генерал-майор Энно Мытс, сообщает издание ERR.

По его словам, в последнее время участились обстрелы российских войск по городу Харьков. Таким образом, уверен генерал-майор, оккупанты пытаются отвлечь внимание украинских войск с других направлений.

"Сами россияне применяют то, что можно назвать амебной тактикой. Сознательно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможности совершить глубокий прорыв, вместо этого они наступают повсюду, независимо от жизней своих солдат, сжигание своей техники. Они надеются, что вдруг где-то появится возможность. Это в каком-то смысле их образ действий, который характеризует действия не только на поле боя, но и в глобальном масштабе", – заявил начальник Генштаба Эстонии.

Также Мытс считает, что у России есть возможность бомбить Харьков, но нет сил захватить город. Эстонский офицер отметил, что путинские захватчики могут одним махом прорваться через город, но для удержания его под контролем требуется значительно больше войск, которых на данный момент нет у россиян.

"Мы видим, что они производят, так сказать, больше военной мощи, факт в том, что численность их сил в Украине сегодня выше, чем два года назад. Но опять же уровень их подготовки и лидерства низок. Они сейчас попытались объединить ротные танковые атаки, но они достаточно изолированы", – пояснил генерал-майор.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов описал ситуацию на фронте как "сложную, но контролируемую". Новой волны российского наступления он ожидает в конце мая 2024 года.

Ранее сообщалось, что в НАТО неофициально обсуждают вариант завершения войны в Украине с территориальными уступками в обмен на немедленное принятие в Альянс. Особенно таким сценарием может воспользоваться Дональд Трамп в случае возвращения к власти в США.

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