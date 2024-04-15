Достигнут консенсус: в Сенате США выступили с заявлением о помощи Украине и Израилю

В Конгрессе США достигнут "консенсус" в вопросе одобрения помощи Украине и Израилю. И республиканцы, и демократы согласились, что им необходимо "действовать быстро".

Об этом 14 апреля заявил лидер большинства в Сенате демократ Чак Шумер на пресс-конференции в Нью-Йорке. По его словам, в воскресенье в ходе разговора между президентом Джо Байденом и лидерами Конгресса был достигнут "консенсус" о том, что Конгрессу необходимо действовать быстро, чтобы направить помощь как Израилю, так и Украине.

Шумер также выразил надежду, что на этой неделе можно будет что-то сделать для помощи обеим странам.

В частности, в воскресенье в разговоре с Байденом, кроме Шумера, участвовали спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

Шумер сказал, что лучший способ направить помощь Израилю и Украине – это чтобы Палата представителей рассмотрела и приняла одобренный Сенатом дополнительный пакет по национальной безопасности, который включает помощь обеим странам.

В феврале Сенат принял пакет на сумму 95 млрд долларов, но Джонсон не вынес его на голосование.

"Лучший способ помочь Израилю восстановить свой потенциал противоракетной обороны и борьбы с дронами – это немедленное принятие этого дополнения. Как я уже сказал, Израиль потратил более миллиарда долларов на свою оборону, и дополнительные меры безопасности пополнят систему противоракетной и беспилотной защиты, которая есть в "Стреле", "Праще Давида" и "Железном куполе", – сказал Шумер.

В субботу лидер большинства в Палате представителей республиканец Стив Скализ заявил, что Палата представителей изменит свой законодательный график на этой неделе, чтобы "рассмотреть закон, который поддерживает нашего союзника Израиль и привлекает к ответственности Иран и его террористических доверенных лиц".

Напомним также, советник Белого дома Джон Кирби 14 апреля заявил, что в Палате представителей США есть голоса для принятия законопроекта о помощи Украине, Израилю и Тайваню – документ нужно просто поставить на голосование.

Конгрессмен-республиканец Майк Тернер в свою очередь рассказал, что в Палате представителей на этой неделе рассмотрят законопроект с 60 млрд долларов для Украины, и выразил уверенность, что документ будет одобрен большинством голосов.

В Politico сообщили, что Белый дом приватно работает с Джонсоном, чтобы он вынес на голосование пакет помощи. Сам Джонсон говорил, что находится в трудном положении и в Палате представителей идет работа "над достижением консенсуса".

Как сообщал OBOZ.UA, вечеро 13 апреля и ночью 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 200 дронов и более сотни ракет. По данным ЦАХАЛ, ни одна из целей не достигла воздушного пространства страны – все их перехватили, в том числе союзники.

Израиль пообещал ответ Ирану. Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что это стало ответом на агрессию "сионистского режима" против иранских дипучреждений в Дамаске, а военные действия Тегерана якобы были проведены в соответствии с Уставом ООН "по законной обороне".

Генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд лидеров стран осудили агрессию Ирана, подчеркнув, что ни регион Ближнего Востока, ни мир "не могут позволить себе еще одну войну".

Президент США Байден созвал консультации в G7 для формирования ответа на атаки, с заявлением о срочном созыве заседания "Группы семи" выступила также Италия.

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