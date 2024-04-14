Когда Конгресс США рассмотрит военную помощь Украине: озвучен новый срок

В Палате представителей Соединенных Штатов Америки на этой неделе (с 15 апреля) будет рассмотрен законопроект, в котором предусмотрено дополнительное финансирование для Украины. Речь идет о проекте закона о нацбезопасности, который предусматривает помощь Украине, Израилю и Тайваню в $95 млрд, $60 млрд из которых – для Киева.

Об этом в комментарии NBC News сказал конгрессмен Майк Тернер. По его убеждению, документ будет одобрен большинством голосов.

Законодатель подчеркнул, что США прямо сейчас должны активизироваться в вопросах предоставления Украине помощи. По словам Тернера, все в США "очень близки к пониманию", что ситуация находится в критической точке.

"РФ завоевывает позиции. Украина начинает терять способность защитить себя. США должны активизироваться и предоставить Украине оружие, в котором она нуждается. И я думаю, что на этой неделе мы увидим преимущественную поддержку в этом вопросе в Палате представителей", – сказал конгрессмен.

Ранее в издании Bloomberg писали, что в администрации президента США Джо Байдена озабочены тем, что в ближайшие недели Россия может добиться в Украине серьезных успехов. При этом предотвратить это Белый дом не может, в частности, из-за блокирования республиканцами в Конгрессе дополнительного финансирования для Украины, а другого плана для продолжения поддержки украинской армии у Вашингтона нет.

При этом в администрации Байдена растет недовольство европейскими партнерами, которые, как считают в Вашингтоне, недоволен тем, что Европа медлит с выделением помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден сказал, что законопроект, предусматривающий помощь Украине на сумму $60 млрд, поддерживает подавляющее большинство конгрессменов обеих партий. Поэтому голосование должно состояться немедленно.

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