У США нет 'плана Б' по помощи Украине, за исключением пакета на 60 млрд долларов: в Bloomberg рассказали о проблемах

В администрации президента США Джо Байдена обоснованы тем, что в ближайшие недели Россия может добиться в Украине серьезных успехов. При этом предотвратить это Белый дом не может, в частности, из-за блокирования республиканцами в Конгрессе дополнительного финансирования для Украины, а другого плана для продолжения поддержки украинской армии у Вашингтона нет.

При этом в администрации Байдена растет недовольство европейскими партнерами, которые, как считают в Вашингтоне, недоволен тем, что Европа медлит с выделением помощи. Об этом говорится в материале Bloomberg.

Авторы материала констатируют рост разочарования в Белом доме как действиями республиканцев в Конгрессе, так и европейскими партнерами, которые затягивают финансирование помощи Украине. Об этом рассказали неназванные американские чиновники.

Причина роста недовольства Вашингтона состоит в том, что Белый дом все больше обеспокоен перспективами вероятных "значительных успехов" оккупационных российских войск в Украине в течение "ближайших недель".

При этом у администрации Байдена нет другого плана помощи Украине, кроме выделения дополнительной военной помощи на 60 млрд долларов, которую еще с октября прошлого года блокируют республиканцы в Конгрессе.

"По словам американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными во время частных обсуждений, не существует ни одного "плана Б" для США по помощи Украине, кроме остающихся в Конгрессе 60 миллиардов долларов военной помощи. И европейским лидерам нужно преодолеть задержки и использовать доходы от заблокированных суверенных российских активов, чтобы помочь правительству президента Владимира Зеленского", – рассказывает Bloomberg.

Другой собеседник издания заявил, что Вашингтон хочет, чтобы европейские страны "срочно ответили" на запрос Украины о дополнительных системах ПВО Patriot по их запасам.

При этом источник Bloomberg из Совета национальной безопасности отметил, что большие надежды Белый дом возлагает на то, что Конгресс наконец-то разблокирует помощь для Украины. С этим, как следует из заявления советника Байдена по вопросам национальной безопасности Джейка Салливана, сделанного в марте, и связано отсутствие у команды президента США "плана Б".

"Я не думаю, что нам нужно сегодня говорить о плане Б", – сказал тогда Салливан, добавив, что история с одобрением финансирования в Конгрессе "затянулась".

Тем временем у Украины иссякают запасы артиллерийских снарядов, поэтому украинским воинам приходится их жестко "дозировать". Об этом, в частности, на заседании Комитета по вооруженным силам в Конгрессе говорил командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи. По его словам, уже сейчас Россия применяет в пять раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина. И за "считанные недели" преимущество РФ может достичь 10 к 1.

"Исходя из моего 37-летнего опыта службы в армии США, если одна сторона может стрелять, а вторая не может стрелять в ответ, проиграет сторона, которая не может стрелять в ответ. Следовательно, ставки очень высоки", – озвучил очевидные вещи Каволи.

Еще одной проблемой остается вопрос защиты воздушного пространства над Украиной. На фоне проблем с ракетами для ПВО и нехватки современных средств противовоздушной обороны, Россия активизировала атаки на критическую инфраструктуру Украины, нанося максимальный за время полномасштабной войны ущерб.

Bloomberg добавляет, что Штаты пытались подтолкнуть страны "Группы семи" к тому, чтобы использовать доходы от заблокированных российских активов для скорой помощи Украине. Однако несколько стран ЕС, в частности Германия и Франция, по данным издания, пока выступают против такого шага.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что Каволи назвал Россию "хронической угрозой" для США. Он также выразил уверенность, что Украина способна победить в войне и перечислил, что нужно для того, чтобы обеспечить победу.

Также сообщалось, что США разрешили Норвегии передать Украине более 20 истребителей F-16, однако исправны лишь 12 из них.