Каволи назвал Россию 'хронической угрозой' для США и рассказал, что нужно Украине для победы в войне

Украина полностью зависит от внешней помощи в войне с Россией, если США приостановят поддержку, страна может проиграть. В то же время оказание необходимой помощи, в частности, боеприпасов станет залогом победы Украины в войне.

Об этом на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената заявил главнокомандующий Европейским командованием США и верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, пишет "Голос Америки". Генерал также назвал Россию "хронической угрозой" для Соединенных Штатов.

Генерал отметил, что США с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину передали украинской армии значительную помощь, однако останавливаться на этом нельзя.

"За последние 26 месяцев войны США и наши партнеры поставили украинским коллегам огромное количество критических боеприпасов и оборудования", – напомнил Каволи.

При этом он акцентировал внимание на практически полной зависимости Украины от США по вопросу производства и поставки 155-мм боеприпасов и в плоскости некоторых других ключевых военных технологий. Европа снизить эту зависимость пока не может: европейский оборонпром, несмотря на постепенный рост и инвестиции, направленные на ускорение развития, до сих пор не соответствует уровню текущих потребностей.

Каволи отметил, что отдельные страны, в частности Словакия, смогли быстро перепрофилировать существующие предприятия под производство 155-мм боеприпасов. Однако до того, как производство таких снарядов в Европе догонит уровень США, пройдет не менее нескольких месяцев.

При этом часть европейских государств, добавил он, предоставили Украине все или почти все имеющееся у них оружие.

"Страны Восточной Европы опустошили свои карманы за Украину. Некоторые из них отдали 100% того, что имели в определенной категории", – заявил верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе.

Поэтому "сложным" Каволи назвал и оказание помощи Украине через механизм Рамштайна: значительная часть поддержки зависит от уровней военного производства в странах-партнерах Украины из-за опустошения имеющихся ранее запасов. И сейчас союзники работают над увеличением такого производства – пока Россия формирует "стратегические партнерства" с Китаем, Ираном и Северной Кореей, а Конгресс США продолжает блокировать дополнительное финансирование для Украины.

Война России против Украины, по меткому выражению одного из сенаторов, является "битвой между промышленными мощностями". И Каволи уверен: Украина "абсолютно" могла бы победить, если бы получила необходимое количество вооружений.

"У них есть навыки, но, что самое важное, у них есть решимость достичь своих целей. Им необходима внешняя поддержка, пока они не смогут запустить собственное промышленное производство. Я согласен с вами, что в продолжительной войне, как эта, это во многом является вопросом промышленного производства, выпуска. Как только этот выпуск будет достигнут, победит сторона с большей решительностью – и это будет Украина", – подчеркнул генерал.

И особенная ответственность за то, выигрывает Украина или проигрывает, по его мнению, сейчас лежит на США.

"Сейчас в критических областях, особенно в боеприпасах, мы являемся их основным поставщиком. Без нашей помощи они сейчас не смогут продолжать борьбу", – подчеркнул командующий НАТО в Европе.

В "абсолютно критические" поставки Каволи включил артиллерийские боеприпасы, пусковые установки ПВО и особенно ракеты для них. Именно США сейчас являются главным поставщиком этих военных технологий, министр обороны Ллойд Остин сейчас "крайне активно ищет" дополнительные ракеты для батарей Patriot для Украины, потому что "это жизненно необходимо".

После потенциального принятия Конгрессом дополнительного финансирования для Украины объемы помощи, которые понадобятся украинской армии, будут зависеть от объемов производства как в странах-партнерах, так и в самой Украине.

"Думаю, стало действительно понятно, что сейчас ключевым является уровень промышленного производства. Не только с точки зрения капитальных вещей… – таких как танки и прочее – но также, что более важно, расходных материалов, таких как боеприпасы, ракеты и т.д.", – отметил генерал.

Еще одним фактором, определяющим противостояние с Россией в будущем, являются технологии и производство, это приобретает особенно важное значение из-за использования РФ американских компонентов в своем оружии.

"Если нынешняя война является конкуренцией производства, наша способность справиться с российской угрозой в будущем будет зависеть от того, сможем ли мы сформировать силы быстрее, чем они. Частично это означает помешать им быстро сформировать силы. И то, что они используют компоненты, которые должны быть санкционированы и запрещены, это досадно, и мы должны это исправить", – подчеркнул американский генерал.

Напомним, ранее Каволи назвал сложности в обучении пилотов ВСУ на F-16.

Первой проблемой, с которой сталкиваются украинские летчики, является сложный переход от советской авиации к современному истребителю четвертого поколения.

Кроме того, чтобы понимать все технические характеристики и детали из инструкций и пособий, необходимо знание английского языка на очень высоком уровне, не все украинские пилоты овладели языком так хорошо.

Также в Украине не хватает военных авиаторов, а часть летчиков не имеют достаточной базовой подготовки, поэтому сначала они проходят ее, а уже потом берутся овладевать истребителями F-16.