'Вместе работаем над этим': Каволи назвал сложности в обучении пилотов ВСУ на F-16

Современные истребители F-16, как и любые другие самолеты, необходимы Украине в войне с Россией и могут существенно помочь стране. Однако, пилоты Сил обороны Украины, которые сейчас проходят подготовку по управлению F-16, сталкиваются с серьезными проблемами.

Об этом рассказал главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, передает "Голос Америки". У Каволи попросили прокомментировать сообщения СМИ о том, что F-16 якобы были необходимы ВСУ в 2023 года, а для 2024 года они не актуальны.

На это генерал ответил: "F-16 им помогут. Любые самолеты помогут".

Первой проблемой, с которой сталкиваются украинские летчики, является переход от советской авиации к современному истребителю четвертого поколения.

"Особенно сложно перейти от старых самолетов советской эпохи, на которых летали украинцы, которые они обслуживали и поддерживали, сложно перейти от этого к современному самолету четвертого поколения, такого как F-16", – сказал командующий.

Кроме того, у пилотов есть трудности с английским языком – знание языка должно быть на очень высоком уровне чтобы понимать все технические характеристики и другие детали, описанные в инструкциях и пособиях.

Другая проблема, по словам Каволи, связана с отсутствием достаточной базовой подготовки у некоторых летчиков украинской армии. Сначала военным нужно пройти ее, а уже потом осваивать истребители F-16.

Также Каволи указал, что в Украине не хватает военных авиаторов.

"Украинцы тщательно просчитали, сколько пилотов они могут отправить, и при этом поддерживать надлежащий уровень боевой активности внутри Украины. И это то, что определяет фактический размер подготовки или количество пилотов в рабочем конвейере", – добавил командующий сил НАТО в Европе.

Как сообщал OBOZ.UA, в США и Дании завершается обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Сейчас они уже отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!