Обучение украинских пилотов на F-16 в США и Дании завершается – Воздушные силы

В США и Дании завершается обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Сейчас они уже отрабатывают задачи, которые перед ними будут стоять в Украине.

Об этом на брифинге в четверг, 11 апреля, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш. Он отметил, что их первоочередной задачей будут, в частности, удары по "Шахедам" и ракетам.

"Обучение пилотов, проходящих подготовку в Дании и США, находится на завершающем этапе. Сейчас они уже отрабатывают удары по малоразмерным целям", – сообщил Илья Евлаш.

Он также отметил, что в Великобритании продолжаются курсы для пилотов по английскому языку. Другая группа уже во Франции. Там пилоты осваивают системы управления на легкомоторных самолетах.

В то же время по срокам передачи Украине истребителей Евлаш отметил, что партнеры обсуждают эти вопросы за закрытыми дверями. Но пока конкретные даты не разглашаются.

Следует отметить, что истребители F-16, которые в скором времени должна получить Украина, нужны нашей стране для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 может дать ей шанс.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Поначалу прибудут самолеты от Дании.

Тем временем стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую лётную подготовку на F-16 под руководством инструкторов по британским Королевским ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

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