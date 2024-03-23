Украина будет вынуждена рисковать самолетами F-16, даже под угрозой их потери в первые месяцы боев – Forbes

Истребители F-16, которые вскоре должна получить Украина, нужны нашей стране для того, чтобы противостоять российским Су-34 и Су-35, которые сбрасывают КАБы на позиции ВСУ и прифронтовые населенные пункты. Сейчас наша страна "слишком мало может сделать, чтобы дать им отпор", однако F-16 могут дать ей шанс.

Об этом пишет Forbes. "50 или 60 F-16, которые Украина собирается получить от Дании, Нидерландов и Норвегии, могут дать украинским командирам новые возможности", – говорится в статье.

Обнаружив цели на расстоянии до 70 миль с помощью своих радаров AN/APG-66(V)2, пилоты F-16 могли бы запускать ракеты AIM-120 с достаточного расстояния, чтобы поразить российские самолеты, не углубляясь на контролируемую россиянами территорию.

Авторы отмечают, что F-16, хоть и оснащен системой самозащиты AN/ALQ-213, благодаря которой может безопасно приближаться к линии фронта, не является супероружием или неуязвимым для вражеских ракет. Поэтому, прогнозируют в издании, Украина в первые недели и месяцы применения F-16 может терять эти самолеты – "потенциально многие из них".

Forbes пишет, что если украинское командование действительно осознает опасность, которую российские КАБы представляют для украинских позиций на земле, они должны "агрессивно развернуть F-16" и нацелиться на российские "Сушки" с помощью планирующих бомб.

"Проблема, создаваемая широким использованием КАБов, скорее всего, сохранится. Решить ее можно будет только за счет дополнительных закупок и развертывания систем противовоздушной обороны Patriot и F-16, оснащенных современными ракетами класса "воздух-воздух", – объясняет украинская аналитическая Frontelligence Insight.

В статье сказано, что российские КАБы на 25-й месяц полномасштабной войны, вероятно, являются решающим оружием. С их помощью оккупанты систематически разрушают украинскую оборону, облегчая путь для наступления штурмовых групп своей армии. Именно поэтому украинские F-16 должны "охотиться" на российские истребители, даже если это опасно.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Сначала прибудут самолеты от Дании.

Тем временем стало известно, что первая группа украинских пилотов успешно завершила интенсивную базовую летную подготовку на F-16 под руководством инструкторов из британских Королевских ВВС. Эта программа включала в себя базовую летную, техническую и языковую подготовку, которая проходила в Великобритании.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!