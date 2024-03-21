Первыми прибудут самолеты из Дании: министр обороны Нидерландов сказала, когда Украина получит F-16
Украина получит истребители F-16 уже в первой половине этого года. Сначала прибудут самолеты от Дании.
Об этом заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен на брифинге после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она уточнила, что нидерландские самолеты прибудут еще до конца 2024 года.
"Я уверена, что мы начнем поставки F-16 этим летом", – сказала она.
Оллонгрен подчеркнула, что сначала будут самолеты Дании, поскольку есть уже утвержденный график. А во второй половине года на Украину поставят истребители от Нидерландов.
Как сообщал OBOZ.UA, в Нидерландах анонсировали пакет военной помощи для Украины на 350 миллионов евро. Амстердам закупит боеприпасы для украинских самолетов F-16 на 150 миллионов евро непосредственно в промышленности своей страны.
Ранее западные партнеры обещали предоставить Украине истребители F-16 еще в конце 2023 года, однако сроки снабжения постоянно переносились. Сейчас речь идет уже о июле 2024 года. При этом украинская армия к середине текущего года может рассчитывать только на 6 самолетов из 45 обещанных.
Следует отметить, что спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер назвал "красные линии" в использовании Украиной истребителей F-16. Он отметил, что Запад считает, что эти самолеты могут использоваться только в пределах суверенной территории Украины для защиты своих границ.
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики и инженеры продолжают обучение на американских истребителях F-16. Пилоты уже отрабатывают тактические приемы, в том числе нанесение ударов по целям. Процесс перехода на новые боевые самолеты не может быть быстрым, однако Украина делает все для его ускорения.
Премьер-министр Дании Мэтт Фредериксен заявила, что Украина до сих пор не получила обещанных истребителей американского производства F-16 исключительно из-за технических моментов. В то же время, она заверила, что самолеты, которые даст Дания, появятся в небе Украины еще до начала лета этого года.
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