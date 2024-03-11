'Самолеты уже готовы': ВСУ могут получить первые шесть из 45 обещанных истребителей F-16 в июле – NYT

Западные партнеры обещали предоставить Украине истребители F-16 еще в конце 2023 года, однако сроки поставок постоянно переносили. Теперь речь идет уже об июле 2024 года.

При этом украинская армия к середине текущего года может рассчитывать всего на 6 самолетов из 45 обещанных. Об этом говорится в материале The New York Times.

Самолеты F-16 уже готовы в новом учебном центре в Румынии, созданном специально для обучения украинских пилотов. Однако летчики еще не прибыли, несмотря на заявления Запада летом 2023 года о том, что учебный центр в Румынии сыграет решающую роль в подготовке пилотов F-16 к боевым действиям в Украине.

На сегодняшний день остается неясным, когда украинские пилоты начнут подготовку в центре на авиабазе Фетешти на юго-востоке Румынии. Но уже сейчас эта задержка существенно влияет на поставки F-16 в Украину. Тем не менее, часть украинских пилотов все же проходят обучение в Дании, Великобритании и США. Ожидается, что к лету 2024 года в Украину будет доставлено всего шесть F-16 из 45 единиц, обещанных европейскими союзниками.

Европейские чиновники констатируют, что на сегодняшний день остается большая неопределенность относительно того, когда каждая страна отправит свои F-16 в Украину, сколько их будет отправлено, и как быстро можно будет подготовить пилотов и обслуживающий персонал.

Сроки обучения максимально сократили, но оно все равно движется медленнее, чем надеялись Украина и ее союзники. Это в большей степени связано с тем, что пилотам, обученным на самолетах советских времен, пришлось освоить английский язык и западную военную практику, чтобы эффективно использовать F-16.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что украинские летчики и инженеры продолжают обучение на американских истребителях F-16. Пилоты уже отрабатывают тактические приемы, в том числе нанесение ударов по целям. Процесс перехода на новые боевые самолеты не может быть быстрым, однако Украина делает все его для ускорения.

Ранее в ВВС Великобритании сообщили, что шесть украинских пилотов прошли обучение с инструкторами на самолетах Tutor. Сейчас они уже тренируются на F-16.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Украина до сих пор не получила обещанные истребители американского производства F-16 исключительно по техническим моментам. При этом она заверила, что самолеты, которые даст Дания, появятся в небе Украины еще до начала лета этого года.