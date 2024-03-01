'Переход на F-16 не может быть быстрым': Игнат рассказал, на каком этапе находится обучение украинских пилотов

Украинские летчики и инженеры продолжают обучение на американских истребителях F-16. Пилоты уже отрабатывают тактические приемы, в том числе нанесение ударов по целям. Процесс перехода на новые боевые самолеты не может быть быстрым, однако Украина делает все его для ускорения.

Об этом 1 марта рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. По его словам, программа подготовки на F-16 рассчитана по меньшей мере на два года, однако украинские военные проходят ускоренное обучение.

"Переход на F-16 не может быть быстрым, как бы нам этого не хотелось. И так около полугода – это максимально короткий срок, за который можно переучить и летный состав, и наземный персонал. Вообще программа подготовки на F-16 минимальная – это два года. Украина делает все возможное для того, чтобы как можно скорее этот самолет появился в нашем небе и выполнял задачи", – сказал Юрий Игнат.

Он рассказал, что сейчас пилоты ВСУ отрабатывают тактические приемы, "фактически нанесение ударов по воздушным и наземным целям".

"Это очень-очень нужно. Потому что не только летать надо и контролировать воздушное пространство. На них нужно воевать. И именно эти вещи сейчас отрабатывают наши пилоты", – сказал спикер.

Инженеры также продолжают обучение по обслуживанию истребителей и вооружения, программированию, нанесению ударов высокоточным оружием, добавил Игнат.

"Вся эта подготовка нужна для того, чтобы самолет максимально эффективно работал в небе, уничтожая воздушные, наземные и морские цели. Украина адаптирует инфраструктуру на определенных площадках для того, чтобы эти самолеты могли применяться с наших аэродромов", – рассказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Нардеп Александра Устинова заявила, что Украина может потерять Харьков, если не получит F-16. По ее словам, недостаточная поддержка со стороны Запада стала одной из причин потери Авдеевки.

– На днях в ВВС Великобритании сообщили, что шесть украинских пилотов прошли обучение с инструкторами на самолетах Tutor. Сейчас они уже тренируются на F-16.

– На заседании Ставки Верховного главнокомандующего 22 февраля прозвучал спецотчет о подготовке к переходу ВСУ на F-16. Президент Владимир Зеленский заявил о "положительных деталях" и о том, что Воздушные силы Украины станут сильнее.

– По данным ГУР, сейчас у РФ есть почти 300 боевых самолетов, которые она может использовать против Украины. На ситуацию могут повлиять истребители F-16, которые могут уничтожать вражескую авиацию, говорят в ведомстве.

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