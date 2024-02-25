Украина может потерять Харьков, если не получит F-16: нардеп предупредила Запад

Недостаточная поддержка украинской армии со стороны Запада стала одной из причин, по которым защитники были вынуждены отступить из Авдеевки Донецкой области. Следующей целью президента РФ Владимира Путина может стать Купянск, а дальше – и Харьков.

В случае, если западные партнеры не нарастят помощь, если Украина не получит боеприпасов, ракет большей дальности и обещанных истребителей F-16, угроза потерять Харьков из разряда невозможного переходит в разряд реалистичного. Об этом заявила народная депутат Украины Александра Устинова в комментарии Deutsche Welle, видеоверсия которого появилась в сети.

Нардеп считает, что после Авдеевки российские оккупационные войска могут сконцентрировать усилия на захвате Купянска в Харьковской области. И если эти попытки будут успешными, оккупация россиянами крупного железнодорожного узла увеличит их шансы на то, чтобы дойти до Харькова.

"Авдеевка – это первый шаг, как будет выглядеть Украина. Потому что после Авдеевки будет Купянск, и, к сожалению, следующий – Харьков. Харьков – это второй крупнейший город Украины, в котором проживает более миллиона человек. И мы понимаем, что если мы потеряем Купянск, являющийся большим железнодорожным узлом, также, к сожалению, у нас будут очень высокие шансы потерять Харьков", – отметила Устинова.

Изменить ситуацию могли бы западные партнеры Украины, нарастив помощь украинской армии. Отсутствие дополнительной помощи, дефицит боеприпасов и невыполнение данных ранее обещаний, по мнению нардепа, повышает шансы развития событий по негативному сценарию и ставит Харьков под угрозу.

"Если не будет дополнительной поддержки, если не будет боеприпасов и если мы не получим ракеты большей дальности, если у нас не будет F-16, обещанных F-16, этим летом, к сожалению, у нас будет огромная проблема", – подчеркнула Устинова .

Напомним, 19 февраля стало известно о том, что президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт бригады, защищающей Купянск. Там он заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

Кроме того, президент пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.