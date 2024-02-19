Зеленский посетил командный пункт бригады, защищающей Купянск, и вручил награды защитникам. Фото и видео

В понедельник, 19 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников в Харьковской области. В частности, глава государства приехал в командный пункт 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, защищающей Купянск.

Президент также пообщался с военными и наградил защитников, отличившихся в защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Об этом сообщили в Офисе президента.

Глава государства заслушал доклад командира бригады подполковника Алексея Трубникова об оперативной ситуации на соответствующем участке фронта и взаимодействии со смежными подразделениями Сил обороны.

Комбриг также рассказал Президенту об опыте применения дронов разных типов в зоне ответственности и об особенностях борьбы с враждебными БПЛА с помощью систем РЭБ.

Кроме того, было проведено отдельное совещание по обеспечению подразделений войск техникой, боеприпасами и другими актуальными потребностями военных.

Зеленский также встретился с военными и отметил защитников, отличившихся в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.

"Рад быть сегодня здесь – увидеть вас, поздравить, быть благодарным от всех украинцев, от всей Украины за то, что вы ежедневно делаете такую большую работу, за то, что защищаете государство, наши семьи, независимость, наш суверенитет. Уверен в вас. Желаю вам здоровья, беречь себя и своих собратьев. Это очень важно. Желаю всем вам победы", – сказал президент.

В частности, Зеленский присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая Звезда" полковнику Олегу Апостолу, который с 2008 года служит в Десантно-штурмовых войсках, а ныне возглавляет 95 отдельную десантно-штурмовую бригаду ВСУ. Олег Апостол отметился в защите Украины на востоке с 2014 года. Также он участвовал в обороне и освобождении ряда населенных пунктов в Николаевской области, во время чего было уничтожено и захвачено значительное количество вражеской техники. С конца 2022 г. подразделения под руководством Олега Апостола активно осуществляют оборонные и штурмовые операции в Донецкой, Харьковской и Луганской областях.

Также Зеленский наградил орденом Президента "Крест боевых заслуг" полковника Александра Луценко.

Кроме того, защитники получили от главы государства ордена Богдана Хмельницкого III степени и "За мужество" II–III степеней.

В целях обеспечения безопасности воинов часть наград Зеленский передал командирам для вручения непосредственно на местах службы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал вывод Сил обороны из Авдеевки в Донецкой области "профессиональным решением", ключевой целью которого является сохранение жизней украинских воинов. Он подчеркнул, что Украина способна победить в войне с агрессором, однако эта победа зависит не только от мужества защитников нашего государства, но и от готовности Запада помочь ее достичь.